Российские специалисты создадут вакцину от менингита

Российские ученые работают над созданием вакцины против менингита. Сообщается, что отечественный препарат будет стоит дешевле, чем зарубежные аналоги. Кроме того, он будет более эффективным.

Вакцина действует против гемофильной палочки, которая является основной причиной развития бактериального менингита у детей. Ученые уже синтезировали подходящий иммуноген, а тесты на бактериях доказали, что отечественная разработка превосходит зарубежные препараты: у нее меньше побочных эффектов и выше активность.

Ученые планируют провести исследования на животных, а потом — на людях. На проверку может уйти несколько лет. Но Минздрав планирует внести вакцину в Национальный календарь профилактических прививок уже в этом году.