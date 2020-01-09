Врачи рассказали, почему нельзя сдерживать чихание

Известно, что у многих людей есть привычка подавлять чихание, то есть практически "чихать внутри себя". Но врачи предупреждают, что это опасная привычка.

Некоторые люди при чихании прикрывают нос, другие одновременно закрывают рты. Но это может привести к травмам.

В Британии медики скорой помощи рассказали о случае, когда мужчина закрыл нос и рот во время чихания, и почувствовал "удар в горле". Вскоре после этого у него появилась опухоль, возникли сложности при глотании, изменился голос.

В результате обследования выяснилось, что у пострадавшего, по-видимому, была боль в горле от подавленного чихания.

Такие последствия для здоровья происходят редко, но они имеют место быть.

В большинстве случаев при подавленном чихании ничего не происходит.

В любом случае врачи советуют не закрывать во время чихания нос и рот одновременно, так как подавленное таким образом чихание может иногда привести к неприятным последствиям, например, разрыву барабанной перепонки, потере слуха, кровоизлиянию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чихание с закрытым ртом и носом признали опасным для здоровья.