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Источник Правда.Ру

В Липецке двухлетняя девочка проглотила шесть магнитов от игрушек

Здоровье

Главный врач детской областной больницы Сергей Голобурдин рассказал, что ребенка прооперировали 3 января. В больницу ее доставили лишь через неделю после того, как она стала жаловаться на боль в животе. В течение этого времени родители сами пытались помочь ребенку.

По словам медиков, магниты слипаются, поэтому самостоятельно выйти из организма не могут. В таких случаях пациенту делают операцию. 

В настоящее время состояние девочки врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Медики предупреждают о том, что детям младшего возраста нельзя давать игрушки с магнитами. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Джорджии 7-летний ребенок случайно проглотил свой подарок.

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