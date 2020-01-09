В Липецке двухлетняя девочка проглотила шесть магнитов от игрушек

Главный врач детской областной больницы Сергей Голобурдин рассказал, что ребенка прооперировали 3 января. В больницу ее доставили лишь через неделю после того, как она стала жаловаться на боль в животе. В течение этого времени родители сами пытались помочь ребенку.

По словам медиков, магниты слипаются, поэтому самостоятельно выйти из организма не могут. В таких случаях пациенту делают операцию.

В настоящее время состояние девочки врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Медики предупреждают о том, что детям младшего возраста нельзя давать игрушки с магнитами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Джорджии 7-летний ребенок случайно проглотил свой подарок.