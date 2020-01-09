Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Специалисты рассказали, как продлить жизнь на 10 лет

Здоровье » Здравоохранение

Специалисты из Амстердамского университета прикладных наук рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 10 лет.

Ученые утверждают, что добиться этого помогут физические упражнения и здоровое питание. Специалисты проводили наблюдения в течение 20 лет за сотней тысяч человек, которые в 50 лет были абсолютно здоровы.

Специалисты удалось выявить пять главных факторов риска: курение, употребление в пищу жирных продуктов или сладостей, употребление алкоголя, лишний вес и отсутствие занятий спортом.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые придерживались принципов правильного питания, занимались спортом, не употребляли алкоголь, не курили, имели нормальный вес, прожили примерно на 10 лет дольше, чем остальные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японка установила новый рекорд по продолжительности жизни.

Темы здоровье человека продолжительность жизни
Актуальная аналитика
Спецпроект
Почему людям нужно есть кожуру от банана
США и Канада. Новости и аналитика
США отбросили фиговый листок демократии
Силовые структуры
Тревожный рост числа жертв среди гражданского населения в войне с террором
Новости Все >
Эксперты озвучили потери экономики от новогодних праздников
Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан
Российские военные в 2020 году получат пистолеты "Удав"
Овечкин в матче НХЛ полез в драку с двумя соперниками
Специалисты рассказали, как продлить жизнь на 10 лет
В подмосковных Котельниках у мужчины отобрали 1,5 млн рублей
Шамсутдинов написал открытое письмо родным убитых им военных
Эксперты: мировую экономику ждет рост
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
Врач-терапевт: как вернуться к работе после длинных праздников
Последние материалы
В подмосковных Котельниках у мужчины отобрали 1,5 млн рублей
Шамсутдинов написал открытое письмо родным убитых им военных
Эксперты: мировую экономику ждет рост
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
Врач-терапевт: как вернуться к работе после длинных праздников
Четверо турецких солдат погибли в Сирии при взрыве бомбы
В Москве начинается "европейская зима"
США отбросили фиговый листок демократии
Фотостудия за 1 рубль продается в Барнауле
В реанимации больницы Кемерова закончились лекарства
Популярное
Новости Украины
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"

Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.

Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Дальний Восток
Число китайцев сильно преувеличено
Правительство
Ирина Потехина освобождена от должности замминистра просвещения
Соломон Соловьев Живущие между принципом и компромиссом - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Когда нужно отмечать Рождество Игорь Буккер Василий Амирджанов Медики Бабаева перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов
Комментарии
Победитель "Битвы экстрасенсов": делать селфи опасно
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"
Большинство американцев не одобряют действий Трампа и ждут войны
Победитель "Битвы экстрасенсов": делать селфи опасно
У Джастина Бибера нашли неизлечимую болезнь
Британские СМИ: королева Елизавета глубоко опечалена
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Власть объявила войну народу. Народ пока в обороне
Ирина Потехина освобождена от должности замминистра просвещения
В послании Федеральному собранию Путин будет говорить о бедности
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ