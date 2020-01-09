Специалисты рассказали, как продлить жизнь на 10 лет

Специалисты из Амстердамского университета прикладных наук рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 10 лет.

Ученые утверждают, что добиться этого помогут физические упражнения и здоровое питание. Специалисты проводили наблюдения в течение 20 лет за сотней тысяч человек, которые в 50 лет были абсолютно здоровы.

Специалисты удалось выявить пять главных факторов риска: курение, употребление в пищу жирных продуктов или сладостей, употребление алкоголя, лишний вес и отсутствие занятий спортом.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые придерживались принципов правильного питания, занимались спортом, не употребляли алкоголь, не курили, имели нормальный вес, прожили примерно на 10 лет дольше, чем остальные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японка установила новый рекорд по продолжительности жизни.