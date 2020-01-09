В реанимации больницы Кемерово закончились лекарства

Длинные новогодние праздники полностью истощили запасы лекарственных средств в отделении реанимации 2-ой клинической больницы города Кемерово.

Известно об этом общественности (и, кстати, главврачу) стало после того, как житель города опубликовал пост в одной из социальных сетей.

Как рассказал землякам Олег Степанов, у его пожилого родственника в недобрый час старая язва решила напомнить о себе кровотечением. Мужчину по Скорой доставили в больницу. Сопровождавшему его Олегу врач отделения выдал список из 14 наименований того, что будет нужно для лечения.

"Это были самые простые препараты и расходные материалы. Такие, например, как пеленки, камфарный спирт, кровоостанавливающие. Я все купил в ближайшей аптеке. Фармацевт говорит, что я не первый со списком для реанимации", — пишет Степанов.

Практически сразу после публикации, мужчине позвонили из больницы и попросили пост убрать "хотя бы на время разбирательства".

А еще спустя пару часов написал уже сам главврач. По словам Игоря Пачгина, он и сам, не меньше родственника пациента, "желает разобраться в проблеме".

"Нужна конкретика: кто, какой список и для какого пациента Вам дал. Запас медикаментов в больнице перед праздниками был создан достаточный", — пишет Пачгин.

Напомним, что это уже не первый "лекарственный" скандал. Месяц назад выяснилось, что в больнице Сахалина использовались просроченные препараты. И — тоже в реанимации. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.