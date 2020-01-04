Врач рассказал о состоянии здоровья Шумахера

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер еще не восстановился после тяжелой травмы головы. Шумахеру накануне исполнился 51 год.

По словам врача, Шумахер очень отличается от того Шумахера, которого все помнят.

В 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму головы после скоростного спуска на горных лыжах. В конце 2018 года стало известно, что он больше не прикован к постели.