Психиатр-нарколог Борис Менделевич призвал россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления алкогольных напитков во время новогодних праздников.
Специалист отметил, что нужно обращать внимание на количество потребляемого алкоголя и не пить его на голодный желудок, так как в этом случае в разы повышается риск алкогольной интоксикации. Также врач добавил, что питание должно быть сбалансированным.
Он напомнил россиянами, что в период новогодних праздников все больше людей обращаются за медицинской помощью из-за обострения хронических заболеваний и отравлений. Врач подчеркнул, что нужно не злоупотреблять едой и напитками, а также употреблять меньше соленых продуктов. При ощущении чувства насыщения нужно выйти из-за стола, а между приемами пищи стоит заняться активными видами отдыха.
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