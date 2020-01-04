Врач посоветовал россиянам не переедать в новогодние каникулы

Психиатр-нарколог Борис Менделевич призвал россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления алкогольных напитков во время новогодних праздников.

Специалист отметил, что нужно обращать внимание на количество потребляемого алкоголя и не пить его на голодный желудок, так как в этом случае в разы повышается риск алкогольной интоксикации. Также врач добавил, что питание должно быть сбалансированным.

Он напомнил россиянами, что в период новогодних праздников все больше людей обращаются за медицинской помощью из-за обострения хронических заболеваний и отравлений. Врач подчеркнул, что нужно не злоупотреблять едой и напитками, а также употреблять меньше соленых продуктов. При ощущении чувства насыщения нужно выйти из-за стола, а между приемами пищи стоит заняться активными видами отдыха.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему переедание подарками опасно для детей.