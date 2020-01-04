Врач Игорь Иусов заявил, что справиться постоянные пробежки зимой по парку помогут справиться со стрессом и станут профилактикой депрессии.
По словам специалиста, контакт с природой также поможет улучшить настроение.
Кроме того, занятия на улице закаляют организм и снижают риск развития простудных заболеваний. Специалист отметил пользу лыжных видов спорта. Но он предупредил, что перед тем, как выйти на лыжню, нужно научить кататься на лыжах, иначе прогулка может привести к травмам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компьютеры спасут стариков от депрессии.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.