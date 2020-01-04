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В Уссурийске СК начал проверку по факту избиения женщины стоматологом

Здоровье

В Уссурийске следователи проводят проверку по факту конфликта между врачом-стоматологом и матерью трехлетнего ребёнка, которому было отказано в оказании помощи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Уссурийске стоматолог избил мать с ребенком на руках. Причиной конфликта стало то, что стоматолог отказался принимать ребенка. Тогда женщина попросила его написать письменный отказ. Он не обратился внимание на ее просьбу.Тогда женщина стала снимать все происходящее на камеру.

Увидев это, врач стал отнимать у нее телефон и схватил ее за руку. В результате конфликта у женщины были выявлены сотрясение мозга и перелом двух пальцев.

Следственные органы проводят доследственную проверку.

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