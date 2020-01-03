Диабет может привести к развитию сердечной недостаточности

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что диабет может привести к развитию сердечной недостаточности независимо от других факторов.

Специалисты выяснили, если у пациента диабет не контролируется должным образом, что это может вызвать развитие кардиомиопатии, а также привести к прогрессирующему ухудшению насосной способности сердца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что названы самые эффективные меры профилактики диабета.