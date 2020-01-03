Медработники смогут получить компенсации за работу в закрытых городах

Постановление правительства о единовременных выплатах начинает действовать 3 января 2020 года. Врачам, которые согласятся работать в закрытых административно-территориальных образованиях, будут выплачены единовременные денежные компенсации.

Врачи и фельдшеры будут заключить договор при трудоустройстве, согласно которому они должны будут отработать в закрытых городах не менее 5 лет.

Фельдшеры смогут получить выплату в размере 500 тысяч рублей, а врачи - в размере 1 миллиона рублей

Если же сотрудник захочет сменить место работу, то компенсацию нужно будет вернуть сообразно отработанному времени.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Магаданской области ждут врачей и средний медицинский персонал.