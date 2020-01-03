Постановление правительства о единовременных выплатах начинает действовать 3 января 2020 года. Врачам, которые согласятся работать в закрытых административно-территориальных образованиях, будут выплачены единовременные денежные компенсации.
Врачи и фельдшеры будут заключить договор при трудоустройстве, согласно которому они должны будут отработать в закрытых городах не менее 5 лет.
Если же сотрудник захочет сменить место работу, то компенсацию нужно будет вернуть сообразно отработанному времени.
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