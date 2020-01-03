Врачи предупредили об опасности бессонных ночей

Специалисты утверждают, что новогодние праздники в первую очередь могут быть опасны для пожилых и больных людей. Это связано с тем, что в этот период люди обычно меньше спят.

Для людей пожилого возраста, а также людей с гипертонией, с ишемической болезнью сердца, для тех, кто перенес инфаркт или инсульт, новогодние праздники могут быть сильной нагрузкой.

Врачи особенно рекомендуют не совмещать употребление алкогольных напитков и лишение сна.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам разрешили шуметь ночью только в Новый год.