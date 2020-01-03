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Источник Правда.Ру

Семилетний мальчик случайно проглотил AirPod

Здоровье

По словам врачей, ничего страшного в данной ситуации нет.

В Джорджии семилетний мальчик получил в подарок на Рождество коробку с новенькими AirPods. Но через две дня ребенок случайно проглотил один наушник. Его мама повезла его в отделение скорой помощи.

Врачи подтвердили, что ребенок проглотил наушник. Медики заверили, что ничего страшного нет, здоровью мальчика ничего не угрожает. Наушник, правда, скорее всего не будет потом работать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Кузбассе маленький ребенок проглотил батарейку и попал в больницу.

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