ВОЗ: новый смертельно опасный вирус может погубить миллионы человек

Вирусологи всего мира готовятся к отражению новой смертельной пандемии. Ученые считают, что новый вирус намного страшней Эболы и может поразить миллионы человек. Как отмечает ВОЗ, теперь список таких опасных заболеваний, как Зика, Эбола добавилась еще одна пока неизвестная, но опасная болезнь.

Специалисты пока не знают, каковы пути заражения данным заболеванием, как оно лечится. Впервые о нем стало известно несколько лет назад. Тогда ученые выяснили, что данный вирус быстро мутирует. Случаи заражения этой болезнью впервые были зафиксированы в Африке. затем вирус возник в Боливии.

Есть данные, что это террористический акт, по другим — ошибка исследователей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лихорадкой Эбола в мире заразились более пяти тысяч человек.