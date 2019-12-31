Врач Дмитрий Вологжанин предупредил об опасности переедания мандаринов

Доктор медицинских наук Дмитрий Вологжанин рекомендует россиянам не есть мандарины в большом количестве. Специалист утверждает, что это может стать причиной псевдоаллергии.

По словам врача, в мандаринах содержится много биологически активных веществ, которые могут вызвать схожие с аллергией симптомы.

Также он подчеркнул, что у 40% россиян с аллергией на цветение также есть негативная реакция организма на мандарины.

Врач отметил, что мандарины могут быть опасны для детей, так как в их желудке содержится мало ферментов для его полноценного разложения.

Ранее иммунолог-аллерголог рассказал, почему нельзя есть много.