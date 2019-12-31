Доктор медицинских наук Дмитрий Вологжанин рекомендует россиянам не есть мандарины в большом количестве. Специалист утверждает, что это может стать причиной псевдоаллергии.
По словам врача, в мандаринах содержится много биологически активных веществ, которые могут вызвать схожие с аллергией симптомы.
Также он подчеркнул, что у 40% россиян с аллергией на цветение также есть негативная реакция организма на мандарины.
Врач отметил, что мандарины могут быть опасны для детей, так как в их желудке содержится мало ферментов для его полноценного разложения.
Ранее иммунолог-аллерголог рассказал, почему нельзя есть много.
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