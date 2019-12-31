Врач-нарколог Игорь Лазарев сообщил, что алкогольное отравление - самый распространенный недуг, с которым медики сталкиваются 1 января каждого года. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда". По его словам, лицам, склонным к длительным запоям или имеющим проблемы со здоровьем, нужно вовсе отказаться от употребления спиртного в праздники.

Остальных Лазарев призвал помнить о простейших правилах употребления алкоголя.

"Надо всегда сочетать выпивку с закуской. Жирная пища препятствует быстрому всасыванию алкоголя в кровь. Спиртные напитки лучше не смешивать. Эти нюансы связаны с тем, что везде содержатся токсические вещества. Допустим, в белых винах они одного плана, в красных - другого. Если их смешивать, то и те и другие попадают в организм и смесь усиливает токсический эффект. Второй момент - желательно аккуратно обходиться с газированными напитками и не запивать ими алкоголь. Они обеспечивают быструю доставку этанола в кровь", - напомнил Лазарев.