Осознанная медитация успокаивает и снижает артериальное давление

Давление можно снизить с помощью определенного типа медитации.

Ученые разработали методику снижения артериального давления, в основу которой легла осознанная медитация. Благодаря данной методике участники смогли значительно снизить кровяное давление. Полученные результаты им удавалось поддерживать в течение года после эксперимента. Все это время участники находились под наблюдением.

Стоит отметить, что в результате исследований, проводившихся ранее, выяснилось, что осознанная медитация уменьшает стресс и успокаивает человека при условии, если он полностью сосредоточен и принимает настоящее, не стремясь к изменению.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что как научиться медитировать: инструкция для начинающих.