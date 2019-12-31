Немецкие специалисты: воздержание от алкоголя избавляет от лишнего веса

Немецкие врачи сообщили, что если год не употреблять алкоголь, это поможет сбросить лишние килограммы. Это связано с тем, что отказ от спиртных напитков значительно ускоряет пищеварительные процессы и сжигает лишний жир в организме.

По словам немецких специалистов, если человек обходится без алкоголя два дня в неделю, у него нет зависимости. Но если в другие дни человеку сложно обходиться без алкоголя, эксперты советуют подумать о здоровье и постараться не употреблять спиртные напитки хотя бы месяц.

Это позволит получить первые положительные результаты уже через неделю: улучшится качество сна, и значительно повысится работоспособность. Также начнется процесс восстановления печени, которая станет активно расщеплять накопленные жиры.

По данным экспертов, человек, выпивавший ранее две порции алкоголя в день, после избавления от зависимости может потерять около 20 килограммов за год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, совместимы ли диета и алкоголь.