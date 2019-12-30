Врач: какие сладости можно давать детям в новогодние праздники

Врач Эльмира Каширина в канун Нового года напомнила, что детям в новогодние праздники можно давать один кусок торта в день или две конфеты и кусочек шоколада. Из сладкого лучше отдать предпочтение пастиле, мармеладу и зефиру, изготовленному на основе агар-агара.

Также Каширина посоветовала давать детям сухофрукты.

Детям в возрасте от 1 до 4 лет не стоит давать сладости. Это связано с тем, что дети получают все углеводы из каш. Специалист пояснила, что большое количество сахара снижает иммунитет, а вкусовые добавки могут стать причиной развития аллергии. Также врач отметила, что качественные сладости найти сложно. Так как пищевые привычки формируются с детства, количество сладостей стоит ограничить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи порекомендовали не отказываться от сладкого полностью.