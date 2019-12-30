Отец Греты Тунберг стал веганом, чтобы спасти свою дочь

Сванте Тунберг рассказал, что несколько лет назад Грета перестала есть и общаться с людьми. Кроме того, мать Греты изменила свою карьеру оперной певицы и отказалась от авиаперелетов.

Такие поступки родителей приободрили Грету и помогли преодолеть сложный жизненный период. Также Сванте Тунберг добавил, что стал проводить с дочерью больше времени после того, как врачи диагностировали у нее синдром Аспергера.

Он заявил, что деятельность активистки сначала напугала его. Они с женой считали, что Грете не нужно было участвовать в климатических забастовках.

После того, как Грета получила всемирную известность, ее пригласили на открытие Дворца пионеров в Москве. А Дед Мороз пригласил экоактивистку на новогодние праздники в свою резиденцию в Великий Устюг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Грета Тунберг заявила, что нуждается в отдыхе.