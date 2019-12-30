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Источник Правда.Ру

В состав риса, кроме витаминов и минералов, входит мышьяк

Здоровье

Известно, что рис всегда считался одним из элементов здорового питания. Но в последнее время все больше появляется информации о том, что в состав риса, кроме полезных витаминов и минералов, входит пищевой мышьяк. Так ли это на самом деле в интервью "Правда.Ру" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— С одной стороны, рис — это прекрасный абсорбент. Его принимают при отравлениях, потому что он хорошо справляется с этой задачей. Но ему все равно, что абсорбировать, ему покорятся даже соли тяжелых металлов. С другой стороны, такой однозначный ответ дать сложно. Весь рис, который поступает на прилавки, проходит контроль, в том числе и на токсичность.

— С другой стороны, в продукты питания все равно могут попадать следы солей тяжелых металлов, но в допустимых дозах. В процессе варки очень много токсичных веществ переходит в воду. Когда мы замачиваем крупы, то часть токсичных веществ все равно перейдет. Также переходит ряд витаминов и других веществ, которые в них содержатся. Поэтому, если люди боятся, то, как правило, после варки риса воду сливают.

— Во-первых, мы не едим рис в таком количестве, как в Корее или, вообще, азиатских странах. У нас у очень многих людей более старшего поколения стоят в зубах пломбы, которые в свое время ставились, особенно за рубежом, из амальгамы. Они держатся, уже зуб разваливается, а они стоят. Там присутствует ртуть. Но это все в не очень большом количестве. Многие живут в городах. В выхлопных газах содержится и кадмий, и тот же мышьяк. К нам так или иначе все равно попадает это вещество. Поэтому говорить о том, что рис — основной источник солей тяжелых металлов и, вообще, мышьяка, мне кажется неправильным. Хотя, действительно, они могут там находиться.

— В пищу рекомендуют употреблять рис басмати, так как в нем содержится меньше мышьяка. Существует ли "безопасная доза" мышьяка?

— Скорее всего, да, потому что все равно все продукты проходят санитарный контроль. У нас рис стихийно не выращивается и стихийно на рынки не попадает. Есть хозяйства, которые выращивают этот рис, следят за его качеством. До того как рис попадет на прилавок, он тоже проходит контроль. Какая-то доля мышьяка, конечно, там может быть, но она не смертельно опасна.

Ранее "Правда.Ру" писала о безопасном способе приготовления риса без мышьяка.

Темы рис мышьяк диетолог продукты питания приготовление пищи
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