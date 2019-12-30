В Москве 86-летняя пенсионерка заплатила $4 тысячи за витамины

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в том, что он продал 86-летней пенсионерке лекарства на сумму 4 тысячи долларов, оказавшиеся на самом деле дешевым витамином.

Сообщается, что пенсионерке по стационарному телефону позвонил неизвестный мужчина, который представился врачом поликлиники. Он сообщил пожилой женщине о том, что у нее обнаружено опасное заболевание, поэтому ей нужно принимать специальное лекарство.

Женщина испугалась и согласилась купить лекарство. Препарат ей привез некий мужчина: он передал пенсионерке ампулу с жидким веществом, за которую она заплатила 4 тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские уже задержали преступника. Установлено, что в ампуле были витамины, которые стоят менее 200 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пенсионерка в Москве отдала мошенникам 300 тысяч.