Новогодний ужин "по науке" - рекомендации специалистов по питанию

Мало кто привык есть по ночам. Тем более, так обильно, как мы делаем это в Новогоднюю ночь. Как не "перестараться" и встретить утро 1 января бодрым и здоровым — рассказали специалисты в области здоровья.

Первая и основная рекомендация "ото всех":

внимательно подходите к выбору продуктов и алкоголя для своего новогоднего меню.

Александр Ишевский, профессор факультета пищевых биотехнологий Университета ИТМО, советует очень осторожно покупать красную икру:

Смотрите на 3 вещи:

цена — не пытайтесь сэкономить; все, что дешевле 200 рублей — либо подделка, либо вот-вот выйдет срок годности;

для проверки качества поднесите банку к уху и потрясите: если внутри будет булькать — в лучшем случае это икра из размороженного сырья, и как минимум, будет невкусно;

икра должна быть расфасована на месте вылова; российская — в Карелии или на Камчатке".

Рекомендации по выбору рыбы дала Ирина Потороко, завкафедрой "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ:

"не берите ту рыбу, что продают "на льду", без упаковки. Просто представьте, сколько народу — продавцов и покупателей — ее трогали. То есть на ней огромное количество бактерий, а это значит, что сушить такую рыбу или делать из нее суши — опасно".

А еще, говорит Ирина Потороко, майонез лучше брать с 60% жиров и выше.

"Все, что ниже по жирности, — это майонезный соус".

Классический совет врачей по алкоголю:

градус, если решите смешивать напитки, надо повышать

вино нельзя "мешать" ни с чем;

начинать застолье лучше с водки — она простимулирует аппетит и пищеварение, и аппетит;

после еды лучше "усваиваются" ликер, кальвадос и коньяк;

шампанского лучше всего выпить один бокал — в нем слишком много углекислого газа.

Александр Мелерзанов, декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ: