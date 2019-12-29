Мало кто привык есть по ночам. Тем более, так обильно, как мы делаем это в Новогоднюю ночь. Как не "перестараться" и встретить утро 1 января бодрым и здоровым — рассказали специалисты в области здоровья.
Первая и основная рекомендация "ото всех":
Александр Ишевский, профессор факультета пищевых биотехнологий Университета ИТМО, советует очень осторожно покупать красную икру:
Смотрите на 3 вещи:
Рекомендации по выбору рыбы дала Ирина Потороко, завкафедрой "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ:
"не берите ту рыбу, что продают "на льду", без упаковки. Просто представьте, сколько народу — продавцов и покупателей — ее трогали. То есть на ней огромное количество бактерий, а это значит, что сушить такую рыбу или делать из нее суши — опасно".
А еще, говорит Ирина Потороко, майонез лучше брать с 60% жиров и выше.
"Все, что ниже по жирности, — это майонезный соус".
Классический совет врачей по алкоголю:
Александр Мелерзанов, декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ:
"в Новогоднюю ночь постарайтесь есть медленно — застолье штука долгая, успеете все попробовать. Начинайте с растительной пищи, потом переходите к животной. А "лечение" послепраздничного состояния огуречным рассолом замените большим объемом чистой воды и порцией горячего супа".
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