Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Новогодний ужин "по науке" - рекомендации специалистов по питанию

Здоровье

Мало кто привык есть по ночам. Тем более, так обильно, как мы делаем это в Новогоднюю ночь. Как не "перестараться" и встретить утро 1 января бодрым и здоровым — рассказали специалисты в области здоровья.

Первая и основная рекомендация "ото всех":

  • внимательно подходите к выбору продуктов и алкоголя для своего новогоднего меню.

Александр Ишевский, профессор факультета пищевых биотехнологий Университета ИТМО, советует очень осторожно покупать красную икру:

Смотрите на 3 вещи:

  • цена — не пытайтесь сэкономить; все, что дешевле 200 рублей — либо подделка, либо вот-вот выйдет срок годности;
  • для проверки качества поднесите банку к уху и потрясите: если внутри будет булькать — в лучшем случае это икра из размороженного сырья, и как минимум, будет невкусно;
  • икра должна быть расфасована на месте вылова; российская — в Карелии или на Камчатке".

Рекомендации по выбору рыбы дала Ирина Потороко, завкафедрой "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ:

"не берите ту рыбу, что продают "на льду", без упаковки. Просто представьте, сколько народу — продавцов и покупателей — ее трогали. То есть на ней огромное количество бактерий, а это значит, что сушить такую рыбу или делать из нее суши — опасно".

А еще, говорит Ирина Потороко, майонез лучше брать с 60% жиров и выше.

"Все, что ниже по жирности, — это майонезный соус".

Классический совет врачей по алкоголю:

  • градус, если решите смешивать напитки, надо повышать
  • вино нельзя "мешать" ни с чем;
  • начинать застолье лучше с водки — она простимулирует аппетит и пищеварение, и аппетит;
  • после еды лучше "усваиваются" ликер, кальвадос и коньяк;
  • шампанского лучше всего выпить один бокал — в нем слишком много углекислого газа.

Александр Мелерзанов, декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ:

"в Новогоднюю ночь постарайтесь есть медленно — застолье штука долгая, успеете все попробовать. Начинайте с растительной пищи, потом переходите к животной. А "лечение" послепраздничного состояния огуречным рассолом замените большим объемом чистой воды и порцией горячего супа".

Темы выбор майонез продукты алкоголь новый год красная икра ирина потороко новогодняя ночь александр ишевский александр мелерзанов
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня
Общество
Как купить подарки на Новый год и не разориться
Силовые структуры
Sohu (Китай): украино-американские военные учения - сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать
Новости Все >
Юрист рассказала, как получить пенсию, даже если ПФР отказал
Эксперт: Террористов не выдают по политическим соображениям
ФСБ задержала двух террористов, готовивших атаку на Петербург
Новогодний ужин "по науке" - рекомендации специалистов по питанию
Стала известна безвредная для здоровья доза шоколада
Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии с ядром Chromium
В Австралии с деревьев падают умирающие птицы
В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора
Витамин D может навредить почкам
В Подмосковье при взрыве петарды пострадал подросток
Последние материалы
ФСБ задержала двух террористов, готовивших атаку на Петербург
Новогодний ужин "по науке" - рекомендации специалистов по питанию
Стала известна безвредная для здоровья доза шоколада
Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии с ядром Chromium
В Австралии с деревьев падают умирающие птицы
В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора
Витамин D может навредить почкам
В Подмосковье при взрыве петарды пострадал подросток
Затопленный храм Пернатого Змея ацтеков является моделью Вселенной
Илон Маск ответил пользователям в Twitter портретом Сталина
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Силовые структуры
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Соломон Соловьев Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Повар-убийца сделал из тестя чебуреки
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Житель Анапы расстрелял соседей из-за громкой музыки
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Вдове Ельцина стало плохо на похоронах Волчек
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Военкор Сладков назвал обмен пленными в Донбассе "скандальным"
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Обмен в Донбассе завершен: Киев отдал республикам не всех пленных
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост
Борис Моисеев оказался без средств на существование
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ