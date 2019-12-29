Стала известна безвредная для здоровья доза шоколада

Диетологи рассказали, что шоколада можно съедать в день без вреда для здоровья.

Известно, что этот продукт любят практически все, но для некоторых людей существуют ограничения, а кому-то шоколад даже противопоказан.

Шоколад - высококалорийный продукт, поэтому людям, которые не хотят набрать лишний вес, его употреблять не стоит.

Употребление шоколада не принесет вреда здоровью, если его есть в правильной дозировке.

Горький шоколад - самый полезный, так как в нем содержится не менее 55% какао. Какао бобы богаты пищевыми волокнами и магнием. Известно, что магний способствует высвобождению эндорфинов и серотонина, который необходим для борьбы со стрессом.

Употребление даже небольшой дольки горького шоколада поможет успокоиться и почувствовать себя лучше. Какао содержит природные антиоксиданты, которые помогают в профилактике инсультов, инфарктов, а также атеросклероза.

Ежедневное употребление небольшого количества шоколада в день помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее "Правда.Ру" писала о пользе шоколада.