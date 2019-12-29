Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Стала известна безвредная для здоровья доза шоколада

Здоровье

Диетологи рассказали, что шоколада можно съедать в день  без вреда для здоровья.

Известно, что этот продукт любят практически все, но для некоторых людей существуют ограничения,  а кому-то шоколад даже противопоказан.

Шоколад - высококалорийный продукт, поэтому людям, которые не хотят набрать лишний вес, его употреблять не стоит. 

Употребление шоколада не принесет вреда здоровью, если его есть в правильной дозировке. 

Горький шоколад - самый полезный, так как в нем содержится не менее 55% какао. Какао бобы богаты пищевыми волокнами и магнием. Известно, что магний способствует высвобождению эндорфинов и серотонина, который необходим для борьбы со стрессом.

Употребление даже небольшой дольки горького шоколада поможет успокоиться и почувствовать себя лучше. Какао содержит природные антиоксиданты,  которые помогают в профилактике инсультов, инфарктов, а также атеросклероза.

Ежедневное употребление небольшого количества шоколада в день помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее "Правда.Ру" писала о пользе шоколада.

Темы шоколад диетолог продукты питания
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня
Общество
Как купить подарки на Новый год и не разориться
Силовые структуры
Sohu (Китай): украино-американские военные учения - сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать
Новости Все >
Стала известна безвредная для здоровья доза шоколада
Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии с ядром Chromium
В Австралии с деревьев падают умирающие птицы
В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора
Витамин D может навредить почкам
В Подмосковье при взрыве петарды пострадал подросток
Затопленный храм Пернатого Змея ацтеков является моделью Вселенной
Илон Маск ответил пользователям в Twitter портретом Сталина
В Канаде найдено древнейшее свидетельство родительской заботы
Диетолог рассказала, почему вредно есть шпроты
Последние материалы
В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора
Витамин D может навредить почкам
В Подмосковье при взрыве петарды пострадал подросток
Затопленный храм Пернатого Змея ацтеков является моделью Вселенной
Илон Маск ответил пользователям в Twitter портретом Сталина
В Канаде найдено древнейшее свидетельство родительской заботы
Диетолог рассказала, почему вредно есть шпроты
Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня
Как купить подарки на Новый год и не разориться
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Силовые структуры
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Соломон Соловьев Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Повар-убийца сделал из тестя чебуреки
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Житель Анапы расстрелял соседей из-за громкой музыки
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Вдове Ельцина стало плохо на похоронах Волчек
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Военкор Сладков назвал обмен пленными в Донбассе "скандальным"
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Обмен в Донбассе завершен: Киев отдал республикам не всех пленных
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост
Борис Моисеев оказался без средств на существование
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ