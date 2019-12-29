В Подмосковье при взрыве петарды пострадал подросток

В Домодедово 12-летний подросток получил ожоги, взрывая петарды в квартире.

Его доставили в больницу.

Все обстоятельства ЧП выясняются.

В субботу, 28 декабря, в Клину погиб мужчина в возрасте 33 лет. Он находился в квартире со своими друзьями и употреблял алкогольные напитки. В результате несоблюдения правил техники безопасности при обращении с пиротехникой, мужчина получил серьезные ожоги лица и головы. От полученных ожогов он скончался.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Екатеринбурге подростку оторвало руку самодельной петардой.