Психиатр: Новый год лучше встретить трезвым

Российский психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич рассказал о том, почему важно встретить Новый год в трезвом состоянии. По его словам, очень часто люди пытаются начать новую жизнь в новом году, однако алкоголь в этом никак не сможет помочь.

"Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года. Уверен, что каждый найдет занятие по душе и сможет отпраздновать Новый год весело, ярко и полезно для себя и своего здоровья!", - сказал психиатр "Интерфаксу".