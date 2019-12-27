Онкологи выяснили, сколько надо двигаться, чтобы избежать рака

Американские онкологи пришли к выводу, что регулярные занятия спортом помогут предотвратить риск заболеть раком.

Специалисты проанализировали данные более 750 тысяч человек. Они утверждают, что для того, чтобы защитить себя от опасных заболеваний, что нужно 2-2,5 часа в неделю выделить для умеренных тренировок и или 1,5 часа для активного спорта.

Медики заявляют, что такая физическая активность способна снизить риск развития различных видов рака.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эффективная профилактика рака - здоровое питание.