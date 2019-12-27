Диетолог рассказала, какими полезными свойствами обладает колбаса

Врач Нурия Дианова рассказала, что основное полезное свойство вареной колбасы - это сытность. Например, "Докторская" колбаса поможет разнообразить рационе. Согласно ГОСТу в состав колбасы входят свинина, говядина, яйцо и другие компоненты, которые удешевляют стоимость мясного продукта.

Но в колбасе содержится больше влаги, чем в мясе и меньше белка, чем в говядине.

Врач советует есть колбасу только в первой половине дня. В сутки можно есть не более 15 граммов колбасы.

От употребление копченой колбасы лучше отказаться, так как это сильнейшие стимуляторы аппетита.

Также эксперты дали рекомендации по поводу выбора колбасы к новогоднему столу. По покупке нужно обращать внимание на тому, чтобы у колбасы была сухая и чистая оболочка, которая покрывает продукт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, чем можно заменить колбасу на новогоднем столе.