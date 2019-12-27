Доктор бионаук Адрианов: на дне океана скрыто лекарство от рака

Доктор биологических наук Андрей Адрианов заявил, что на дне океана можно обнаружить даже лекарство от рака.

По словам ученого, исследование океана имеет практические цели, такие как добыча продовольственных ресурсов. Известно, что численность населения нашей планеты стремительно увеличивается, а ресурсы суши ограничены. В связи с этим ученые размышляют о том, как можно прокормить население Земли за счет океана, ресурсы которого колоссальны.

Мировой океан таит в себе продовольственные ресурсы и другие богатства.

На больших глубинах океана обнаружен новый вид животных, а также новые органические вещества, обладающие в том числе и медицинским потенциалом.

Так, в организмах глубоководных существ найдены вещества с высоким противораковым эффектом, на основе которых можно создать лекарства для лечения рака.