Стал известен безопасный способ приготовления риса без мышьяка

Известно, что рис всегда считался одним из элементов здорового питания. Но в последнее время все больше появляется информации о том, что в состав риса, кроме полезных витаминов и минералов, входит пищевой мышьяк. Данное вещество может спровоцировать развитие болезней сердца и сосудов, онкологии и диабета.

Ученые провели эксперимент и нашли способ, который позволит приготовить рис с минимальным содержанием мышьяка.

Первый способ приготовления заключается в том, что рис заливается водой 1:2. В готовом блюде содержится 84% мышьяка. Во втором эксперименте рис заливается водой 1:5. Данный способ приготовления риса позволил сократить количество мышьяка в 2 раза.

В третьем эксперименте рис тщательно промывался, потом заливался водой на ночь. Утром рис нужно повторно промыть и отварить, добавив воду и соль. Эксперт советует употреблять в пищу рис басмати, так как в нем содержится меньше мышьяка.