В Карелии врачам городских поликлиник в период с января по июня 2020 года хотят выплачивать временную надбавку.
По соседству с Карелией, в Хельсинки тоже не хватает врачей. Данную проблему планируется решать стимулирующими выплатами. С января в столице Финляндии врачами будут выплачивать временную надбавку.
Так, врачи, работающие на полную ставку, получат €1000. Надбавка будет выплачиваться в период с января по июнь 2020.
Ранее в Хельсинки врачам повысили зарплату €250. Новая надбавка должна привлечь в столицу врачей, которые работают в регионах из-за более высокого уровня оплаты труда.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин требует повысить базовую ставку в зарплате врачей.
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