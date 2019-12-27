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Источник Правда.Ру

В Хельсинки врачей будут привлечь надбавкой в €1000

Здоровье » Здравоохранение

В Карелии врачам городских поликлиник в период с января по июня 2020 года хотят выплачивать временную надбавку.

По соседству с Карелией, в Хельсинки тоже не хватает врачей. Данную проблему планируется решать стимулирующими выплатами. С января в столице Финляндии врачами будут выплачивать временную надбавку.

Так, врачи, работающие на полную ставку, получат €1000. Надбавка будет выплачиваться в период с января по июнь 2020.

Ранее в Хельсинки врачам повысили зарплату €250. Новая надбавка должна привлечь в столицу врачей, которые работают в регионах из-за более высокого уровня оплаты труда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин требует повысить базовую ставку в зарплате врачей.

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