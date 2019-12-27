Австралийский стоматолог назвала главные ошибки при чистке зубов

Стоматолог Элизабет Милфорд из Австралии назвала самые распространённые ошибки, которые люди допускают во время чистки зубов.

По словам врача, одна из главных ошибок — это полоскание рта водой после применения зубной пасты. Воздействие пасты можно продлить, если этого не делать.

Также не следует чистить зубы сразу после приема пищи, так как пища и напитки, содержащие кислоты, могут смягчить эмаль, а паста приведёт к ее повреждению.

Кроме того, не рекомендуется чистить зубы долго и усердно. Специалист советует пользоваться таймером и мягкой щеткой. Щетку стоит менять, если ее ворсинки пушатся, а не каждые три месяца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые рассказали о пользе чистки зубов для сердца.