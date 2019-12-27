Стоматолог Элизабет Милфорд из Австралии назвала самые распространённые ошибки, которые люди допускают во время чистки зубов.
По словам врача, одна из главных ошибок — это полоскание рта водой после применения зубной пасты. Воздействие пасты можно продлить, если этого не делать.
Также не следует чистить зубы сразу после приема пищи, так как пища и напитки, содержащие кислоты, могут смягчить эмаль, а паста приведёт к ее повреждению.
Кроме того, не рекомендуется чистить зубы долго и усердно. Специалист советует пользоваться таймером и мягкой щеткой. Щетку стоит менять, если ее ворсинки пушатся, а не каждые три месяца.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые рассказали о пользе чистки зубов для сердца.
Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.