Гастроэнтеролог рассказала, кому салат "Оливье" противопоказан

Несмотря на то, что салат "Оливье" не является полезным и диетическим (так как в его состав входит такой высококалорийный продукт, как майонез), он все равно присутствует на каждом новогоднем столе.

Диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Куц рассказала, кому не стоит есть этот салат.

В первую очередь "Оливье" не стоит употреблять людям, которым противопоказаны жирные продукты и их сочетания.

Легкая версия "Оливье"

Тем, кто не может отказаться от любимого блюда, диетолог советует готовить его "лайт-версию". Так, майонез можно заменить на майонез домашнего приготовления или йогурт, на основе которого существует много рецептов различных соусов, приближенных по вкусу к майонезу.

Если сделать другую заправку, жирность салата снизится в несколько раз. Колбасу лучше заменить на говядину или мясо птицы. В результате получится более полезный и не менее вкусный салат.

Также специалист советует уменьшить количество картошки, а соленые огурцы заменить на малосольные. Полученное блюдо врач советует употреблять в умеренных количествах.

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