Врач Джамал Шаабан рассказал, употребление каких продуктов опасно для сердца. Эксперт сообщил, что самыми опасными продуктами для сердца являются продукты с содержанием сахара.
Специалист рассказал, что людям, у которых имеются проблемы с сердцем и сосудами, нужно исключить из рациона сахаросодержащие продукты, жирные блюда, обработанное мясо, в том числе и бекон.
Также опасными для сердца являются соленые продукты, жирное жаренное мясо, пицца, белый рис, макароны и белый хлеб. Кроме того, Шаабан советует уменьшить потребление таких продуктов, как масла, супы, спиртные напитки. Не стоит забывать и про физическую активность: устраивать 30-минутные прогулки, чаще бывать на свежем воздухе и избегать стрессов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики рассказали, какие продукты помогут укрепить сердце.
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