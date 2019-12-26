Врач рассказал о продуктах, опасных для здоровья сердца

Врач Джамал Шаабан рассказал, употребление каких продуктов опасно для сердца. Эксперт сообщил, что самыми опасными продуктами для сердца являются продукты с содержанием сахара.

Специалист рассказал, что людям, у которых имеются проблемы с сердцем и сосудами, нужно исключить из рациона сахаросодержащие продукты, жирные блюда, обработанное мясо, в том числе и бекон.

Также опасными для сердца являются соленые продукты, жирное жаренное мясо, пицца, белый рис, макароны и белый хлеб. Кроме того, Шаабан советует уменьшить потребление таких продуктов, как масла, супы, спиртные напитки. Не стоит забывать и про физическую активность: устраивать 30-минутные прогулки, чаще бывать на свежем воздухе и избегать стрессов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики рассказали, какие продукты помогут укрепить сердце.