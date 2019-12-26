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В Китае пациенты больницы перед выпиской должны сдавать экзамен

Здоровье » Здравоохранение

В Китае руководство Центрального госпиталя города Сиань планирует внедрить новую схему выписки больных. До того, как выйти из больницы, пациенты должны будут сдавать экзамен, на котором будут проверять, насколько хорошо они знают свои лекарства и предписания врача.

Руководители медучреждения считают, что такая форма выписки позволит повысить вероятность того, пациенты продолжат лечение дома.

Пока экзамен перед выпиской проводится только в ортопедическом отделении.

Экзамен в первую очередь должны будут сдавать пожилые пациенты, так как они часто забывают назначения врача. Если у пациента есть опекун, который о нем заботится, то экзамен может сдавать он. При этом, если экзамен будет провален, то пациенту придется его пересдавать.

Если опыт с ортопедическим отделением будет удачным, то обязательный экзамен при выписке введут во всей больнице.

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