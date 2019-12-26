В Новгородской области руководство больницы, в которой пациенту со сломанной рукой поставили сопутствующий диагноз "беременность", инициировало служебную проверку.
Местные СМИ и соцсети опубликовали информацию о том, что в Боровичской районной больнице был прооперирован мужчина. У него был перелом руки. В выписке его указали сопутствующий диагноз - "беременность".
На данный диагноз обратили внимание в Великом Новгороде, где пациентку должны были снимать поставленные металлические штифты из-за возникшего воспаления раны.
В управлении СК РФ по Новгородской области заявили на данный момент по поводу этой истории никаких жалоб не поступало.
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