Жир полезен для укрепления сердца, - рассказали врачи

Врачи утверждают, что для укрепления и оздоровления сердца не нужны дорогостоящие продукты. Медики советуют просто включить в свой рацион "здоровый" жир, например, рапсовое масло, авокадо, жирные сорта рыбы и семена льна.

Это позволит защитить сосуды, улучшить кровообращение и предотвратить появление тромбов. Также нужно есть больше зеленых и красных овощей/фруктов, особенно налегая на клюкву и свеклу.

А вот мяса нужно употреблять меньше, так как насыщенные жиры в говядине и свинине способствуют повышению уровня холестерина.

Также врачи рекомендуют включить в свой рацион больше специй, так как они защищают от рака.

Кроме того, нужно употреблять в пищу бобовые и бананы, так как они нормализуют сердцебиение и предотвращают риск развития аритмии.

Употребление большого количества воды улучшит кровообращение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики определили полезные для сердца продукты.