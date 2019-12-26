Врачи утверждают, что для укрепления и оздоровления сердца не нужны дорогостоящие продукты. Медики советуют просто включить в свой рацион "здоровый" жир, например, рапсовое масло, авокадо, жирные сорта рыбы и семена льна.
Это позволит защитить сосуды, улучшить кровообращение и предотвратить появление тромбов. Также нужно есть больше зеленых и красных овощей/фруктов, особенно налегая на клюкву и свеклу.
А вот мяса нужно употреблять меньше, так как насыщенные жиры в говядине и свинине способствуют повышению уровня холестерина.
Также врачи рекомендуют включить в свой рацион больше специй, так как они защищают от рака.
Кроме того, нужно употреблять в пищу бобовые и бананы, так как они нормализуют сердцебиение и предотвращают риск развития аритмии.
Употребление большого количества воды улучшит кровообращение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики определили полезные для сердца продукты.
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