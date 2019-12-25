Врачи: рак может развиться из-за бактерий, передающихся через гаджеты

Учёные из Египта выяснили, что бактерия Helicobacter pylori, которая может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, может передаваться от инфицированного человека к здоровому через личные вещи и даже через гаджеты. Поэтому специалисты советуют соблюдать меры предосторожности.

Этот тип бактерий колонизирует желудок и двенадцатиперстную кишку. В итоге воспаляется слизистая оболочка, что приводит к образованию язвы.

Эта бактерия передается при контакте с инфицированным человеком. Хотя люди сейчас не используют чужие зубные щетки или немытую посуду, но могут звонить по чужому мобильному. Соответственно, заражение такими заболеваниями, как язва или гастрит, может произойти тем же путем, что и гриппом — через вещи и жидкость, выделяемую при кашле.

По мнению врачей, не менее 70% населения Земли могут быть переносчиками паразита. Нужно отметить, что крепкий иммунитет может справиться с заражением. В случае появления таких симптомов, как боль в области живота, ощущение тяжести после еды, рвота, расстройство желудка, нужно сразу же обратиться к врачу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кишечные бактерии помогают лечить рак.