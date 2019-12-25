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Источник Правда.Ру

Гастроэнтеролог рассказал, чем нельзя закусывать алкогольные напитки

Здоровье

В преддверии Нового года врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, чем лучше закусывать алкогольные напитки.

По словам специалиста, в качестве закуски лучше использовать сытные жирные блюда, так как такая еда защитит стенки желудка и не даст быстро опьянеть. Фрукты не подходят в качестве закуски. 

Если выбирать из популярных новогодних блюд, то хорошей закуской будет салат оливье. Людям, у которых есть аллергия, нужно быть особенно внимательными при выборе закуски.

Врач объяснил, что алкоголь усиливает аллергические реакции, так как при его употреблении повышается проницаемость слизистой желудка для разных веществ, в том числе для аллергенов. 

Ранее "Правда.Ру" писала, почему алкоголь нельзя закусывать маринованными огурцами.

закуска новый год новогодний стол алкогольные напитки
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