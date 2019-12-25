Заместитель главного специалиста по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный напоминает о том, что, отправляясь встречать Новый год в гости или на дачу нужно взять с собой аптечку.
В аптечке должны быть сорбенты на случай отравления и материал для перевязки в случае травм.
Специалист отметил, что сорбенты облегчают отравления, которые часто бывают после бурных новогодних праздников. Из перевязочного материала нужно с собой иметь лейкопластырь и зеленку.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие лекарства должны находиться в домашней аптечке.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.