Врач скорой помощи рассказал, что должно быть в "новогодней аптечке"

Заместитель главного специалиста по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный напоминает о том, что, отправляясь встречать Новый год в гости или на дачу нужно взять с собой аптечку.

В аптечке должны быть сорбенты на случай отравления и материал для перевязки в случае травм.

Специалист отметил, что сорбенты облегчают отравления, которые часто бывают после бурных новогодних праздников. Из перевязочного материала нужно с собой иметь лейкопластырь и зеленку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие лекарства должны находиться в домашней аптечке.