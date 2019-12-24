Эксперты объяснили, почему нужно регулярно есть шпинат

Известно, что шпинат обладает не только приятным вкусом, из-за чего он считается популярной добавкой, но и большим количеством полезных свойств.

Шпинат содержит минералы. витамины и фитонутриенты. Также шпинат является источником клетчатки, поэтому употребление этого продукта положительно отражается на ЖКТ.

В состав овоща также входят кальций, магний и калий, обеспечивающие нормализацию кровяного давления. Благодаря содержанию железа, фолиевой кислоты и витамина Е, употребление шпината стабилизирует репродуктивную систему.

Также шпинат хорошо влияет на зрение и снижает уровень холестерина.