Известно, что шпинат обладает не только приятным вкусом, из-за чего он считается популярной добавкой, но и большим количеством полезных свойств.
Шпинат содержит минералы. витамины и фитонутриенты. Также шпинат является источником клетчатки, поэтому употребление этого продукта положительно отражается на ЖКТ.
В состав овоща также входят кальций, магний и калий, обеспечивающие нормализацию кровяного давления. Благодаря содержанию железа, фолиевой кислоты и витамина Е, употребление шпината стабилизирует репродуктивную систему.
Также шпинат хорошо влияет на зрение и снижает уровень холестерина.
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