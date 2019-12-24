Врачи скорой помощи рассказалb, чем чаще всего травятся россияне.
По словам медиков, жители России чаще травятся лекарствами и химическими средствами.
Самой частой причиной отравлений является передозировка снотворными средствами. На втором месте находятся средства бытовой химии: средства для мытья посуды, очистки зеркал и полов. Часто этими веществами травятся дети.
Среди молодежи часто встречаются случаи отравления синтетическими наркотиками. Самыми распространёнными симптомами при таком отравлении являются головные боли, рвота, головокружение и в редких случаях — галлюцинации.
По словам врача скорой помощи Григория Бобинова, в последние годы россияне стали часто травиться готовой едой из супермаркетов. Это связано с тем, что такая еда часто низкого качества. При отравлении врач рекомендовал принимать аспирин и пить много воды.
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