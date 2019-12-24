Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

53-летнему британцу удалили почку весом более девяти килограммов

Здоровье » Здравоохранение

В Британии 53-летнему мужчине удалили почку, весом почти 9,5 кг. Дейв Уотли признался, что стал чувствовать себя намного лучше после операции, до этого у него было ощущение, что он "носил троих детей".

В 2002 году у него выявили "поликистоз почек". Заболевание привело к тому, что вес почки увеличился, так как в нем формировались заполненные жидкостью мешочки.

Семь лет назад Уотли удалили одну из почек весом 7,5 кг. Через два года ему пересадили донорскую почку. Недавно британцу удалили вторую больную почку диаметром 30 см.

Удаленный орган весил в 120 раз больше нормы для взрослого человека.

В ближайшее время она войдет в Книгу рекордов Гиннесса. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии стоматолог вытащил у пациента зуб длиной 3,7 см.

органы британия операция пациент и врач
Актуальная аналитика
Достижения медицины
Риск самоубийства выше у людей с черепно-мозговой травмой
Общество
Инвестиционный банкир стал разменной монетой в чужой игре
Мир. Новости мира
"Инициатива трёх морей": экономика или политика?
Последние материалы
Контрразведчик Булавин не доглядел за таможней
53-летнему британцу удалили почку весом более девяти килограммов
Врачи: россияне чаще всего травятся лекарствами
В Париже балерины протестовали в образах из "Лебединого озера"
Стало известно о состоянии новорождённой, найденной в подъезде
Риск самоубийства выше у людей с черепно-мозговой травмой
Правительство обсуждает выход Центробанка из Сбербанка
Инвестиционный банкир стал разменной монетой в чужой игре
Туристам Петербурга напомнили правила при пересечении границ
Подмосковные врачи спасли беременную женщину с осложненным аппендицитом
Популярное
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион

Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.

Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Конрад Ренкас "Инициатива трёх морей": экономика или политика? Конрад Ренкас Игорь Буккер If Day: история о том, как псевдонацисты оккупировали Виннипег Игорь Буккер Василий Амирджанов Образ Супермена-коммуниста признали русофобским Василий Амирджанов
Комментарии
"Армия - это лотерея". Эксперт рассказал о дедовшине
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
России нечем достраивать "Северный поток-2"
Доля контрафакта в магазинах России достигла 60%
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
"Я не пошутил": почему Зюганов заговорил о досрочных президентских выборах
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Социолог: WADA ударило в спину Донбасса
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Лукашенко предложил России войти в состав Белоруссии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ