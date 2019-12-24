53-летнему британцу удалили почку весом более девяти килограммов

В Британии 53-летнему мужчине удалили почку, весом почти 9,5 кг. Дейв Уотли признался, что стал чувствовать себя намного лучше после операции, до этого у него было ощущение, что он "носил троих детей".

В 2002 году у него выявили "поликистоз почек". Заболевание привело к тому, что вес почки увеличился, так как в нем формировались заполненные жидкостью мешочки.

Семь лет назад Уотли удалили одну из почек весом 7,5 кг. Через два года ему пересадили донорскую почку. Недавно британцу удалили вторую больную почку диаметром 30 см.

Удаленный орган весил в 120 раз больше нормы для взрослого человека.

В ближайшее время она войдет в Книгу рекордов Гиннесса.

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