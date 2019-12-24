Подмосковные врачи спасли беременную женщину с осложненным аппендицитом

В Раменском медикам удалось спасти беременную пациентку. Женщину доставили в больницу на 37-й неделе беременности с осложненным аппендицитом.

Елена внезапно почувствовала боль в правом боку. Женщине стало плохо, когда она уже лежала в отделении патологии.

Муж вызвал "скорую", но врачи хирургического отделения не смогли поставить ей диагноз. По словам Елены, она ощущала сильнейшие боли, практически не могла шевелиться.

Врачи сразу решили, что сначала нужно сделать кесарево. На 37-й недели беременности ребенок практически доношенный, а медлить нельзя.

В процессе операции медики выяснили, что у пациентки аппендицит находится за куполом слепой кишки. Операция длилась час. На последних неделях беременности удалить аппендикс очень сложно, так как к нему мешает матка. Промедление в операции могло привести к гнойным осложнениям, в том числе и к перитониту. Но врачи сработали оперативно, сейчас здоровый малыш и его мама готовятся к выписке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи спасли ребенка беременной пассажирки перевернувшегося автобуса.