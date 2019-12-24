Насморк может привести к опасным осложнениям, потому его необходимо лечить быстро и эффективно. Об этом рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина.
Медик утверждает, что главное правило при лечении острого ринита - соблюдать постельный режим. Если этого сделать не удается, то необходимо обеспечить организм от губительного влияния окружающей среды. Врач рекомендовала избегать общественного транспорта, промывать нос соленой водой, а также проветривать помещение.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.