Врач: при насморке нужно избегать общественного транспорта

Насморк может привести к опасным осложнениям, потому его необходимо лечить быстро и эффективно. Об этом рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина.

Медик утверждает, что главное правило при лечении острого ринита - соблюдать постельный режим. Если этого сделать не удается, то необходимо обеспечить организм от губительного влияния окружающей среды. Врач рекомендовала избегать общественного транспорта, промывать нос соленой водой, а также проветривать помещение.