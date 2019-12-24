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Источник Правда.Ру

Минздрав: самый безопасный алкоголь для Нового года - белое вино

Здоровье

Психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рекомендует для новогоднего стола выбирать белое вино.

По словам специалиста, самый безопасный напиток для праздничного стола - это сухое белое вино. В новогоднюю ночь можно выпить 1-2 бокала при достаточно серьезной активности, это могут быть танцы или прогулки.

Врачи не советует употреблять крепкие спиртные напитки. Если их употреблять с другими газированными напитками, то алкоголь будет быстрее всасываться в кровь, что может привести к сильному опьянению.

Также Брюн рекомендует употреблять алкоголь небольшими дозами и с большими промежутками.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что шампанское к Новому году подешевеет на треть.

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