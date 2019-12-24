Психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рекомендует для новогоднего стола выбирать белое вино.
По словам специалиста, самый безопасный напиток для праздничного стола - это сухое белое вино. В новогоднюю ночь можно выпить 1-2 бокала при достаточно серьезной активности, это могут быть танцы или прогулки.
Врачи не советует употреблять крепкие спиртные напитки. Если их употреблять с другими газированными напитками, то алкоголь будет быстрее всасываться в кровь, что может привести к сильному опьянению.
Также Брюн рекомендует употреблять алкоголь небольшими дозами и с большими промежутками.
Ранее "Правда.ру" писала о том, что шампанское к Новому году подешевеет на треть.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.