Лондонский стоматолог назвал самые опасные напитки для зубов

Стоматолог из британской столицы Кристофер Орр рассказал о губительном влиянии некоторых напитков на зубы. Слова врача приводит издание The Sun. Он утверждает, что наибольший вред зубам наносят газированные напитки с высоким содержанием сахара. Высокая кислотность приводит к разрушению зубной эмали.

Орр рекомендовал употреблять газированные напитки с как можно большим интервалом, чтобы у организма оставалось время на выработку слюты. Стоматолог подчеркивает, что особую опасность представляют алкогольные газированные напитки, в частности игристые вина, из-за высокой уровни кислотности.