Врачи рассказали, как правильно лечить насморк

Известно, что в холодную сырую погоду легко подхватить насморк. Медики рассказали, как сделать так, чтобы легкий ринит не перерос в серьезное заболевание.

Врачи рассказали, как лечить насморк правильно. Даже если нет повышенной температуры, лучше соблюдать постельный режим.

В том случае если нет возможности отлежаться дома, на работе нужно соблюдать определенные правила. В первую очередь нужно часто проветривать и увлажнять помещение. Также нужно полоскать нос солевым раствором.

Если через пять дней ринит не прошел, нужно обратиться к врачу, так как вирусная инфекция переходит в бактериальную, что может привести к осложнениям. Также не стоит более недели пользоваться сосудосуживающими препаратами.

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