Мощная магнитная буря накроет планету 25 декабря

С 25 по 26 декабря метеорологи рекомендуют россиянам быть более внимательными к своей жизни. Дело в том, что эти 24 часа могут стать самыми сложными в году из-за мощных геопотоков, которые накроют планету в этот период.

Метеозависимым россиянам рекомендуют в это время не передвигаться на дальние расстояния и избегать стресса. Примечательно, что прогнозируемая магнитная буря должна стать самой сильной в уходящем году. В группу риска попадают люди с обострением хронических заболеваний, тромбозами и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.