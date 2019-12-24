Врачи: кишечник предупреждает о раке на ранней стадии

Ученые из Японии пришли к выводу, что по состоянию микрофлоры кишечника можно выявить рак на ранней стадии.

Специалисты считают, что колоректальный рак представляет собой не только генетическое, но и микробное заболевание. На ранней стадии его развития в микрофлоре кишечника происходят изменения. Данное открытие позволит выявлять рак на ранней стадии.

Медики советуют в качестве профилактики данного заболевания отказаться от курения. Также врачи рекомендуют уменьшить количество потребляемого мяса.

Ранее "Правда.Ру" писала, почему и как раздражается наш кишечник.