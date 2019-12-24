Ученые из Японии пришли к выводу, что по состоянию микрофлоры кишечника можно выявить рак на ранней стадии.
Специалисты считают, что колоректальный рак представляет собой не только генетическое, но и микробное заболевание. На ранней стадии его развития в микрофлоре кишечника происходят изменения. Данное открытие позволит выявлять рак на ранней стадии.
Медики советуют в качестве профилактики данного заболевания отказаться от курения. Также врачи рекомендуют уменьшить количество потребляемого мяса.
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